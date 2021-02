Land übernimmt die Hälfte

Viernheim.„Halbe Kosten, doppelter Nutzen.“ Bürgermeister Matthias Baaß fasst das umfangreiche Sonderprogramm Eigenheim einfach zusammen. Das neue Förderprogramm des Landes Hessen ermöglicht es Hausbesitzern, ihr Eigentum klimaschonend und besonders kostensparend zu sanieren. „Komm, wir machen 50/50!“ wirbt das Land für die gerade gestartete Maßnahme.

„Gefördert wird eine energetische Komplettmodernisierung von Ein- oder Zweifamilienhäusern“, erklärt Philipp Granzow vom Brundtlandbüro, das die Erstberatung für die Viernheimer Eigentümer anbietet. Das Büro knüpft an die Tradition an, Hausbesitzer dabei zu unterstützen, ihre Häuser energetisch auf Vordermann zu bringen. „Früher gab es einen Eurobetrag pro Quadratmeter gedämmter Fläche, heute ist die Förderung komplexer“, sagt Granzow und ergänzt: „Das 50:50-Programm des Landes ist das Beste, was mir in knapp 30 Jahren untergekommen ist.“

Hausbesitzer könnten mit einer Förderung von bis zu 50 Prozent rechnen. Je nachdem, wieviel Energie bei der Sanierung gespart wird, sind bis zu 60 000 Euro möglich. Reinhard Wirths vom Brundtlandbüro erläutert beispielhaft die Rechnung für ein Reihenhaus von 1980, das zum Effizienzhaus 55, mit dem höchstmöglichen Energiesparstandard, umgebaut wird. „Wenn der Hausbesitzer nur einen Erdgaskessel durch einen neuen ersetzt für 10 000 Euro, ist das nicht förderfähig“, sagt der Fachmann. „Aber für ein Gesamtpaket mit einer Dämmung von Fassade und Decken, neuen Fenstern und einer Heizung mit regenerativer Energie gibt es den Zuschuss.“ Für diese Maßnahmen würde der Hausbesitzer rund 18 000 Euro Förderung erhalten – die Hälfte der Kosten.

Weil das Programm „Komm, wir machen 50/50!“ an ein Programm der KfW-Förderbank geknüpft ist, kann der Hausbesitzer auch einen Kredit beantragen. Nachhaltig Geld sparen können die Teilnehmer durch die reduzierten Heizkosten. „Die würden von rund 1400 Euro auf 450 Euro im Jahr sinken“, erklärt Reinhard Wirths. Eine Photovoltaik-Anlage könne zudem für den eigenen Strom sorgen. „Der Strom für Haushalte kommt schon zur Hälfte aus alternativen Energiequellen“, erklärt Granzow. „Bei der Wärmewende – Maßnahmen an Fassade, Decken und Heizung – sieht es noch anders aus.“ Deshalb wolle das Land Hessen die Quote von wärmetechnischen Sanierungen im Altbau vorantreiben. Als Altbau zählen alle Gebäude, für die der Bauantrag vor dem 1. Februar 2002 gestellt wurde.

Beratung durch Experten

Gefördert wird auch die Leistung eines Energieeffizienzberaters. Die Mitarbeiter des Brundtlandbüros weisen darauf hin, dass die Sanierung von einem Experten begleitet werden sollte. Das Büro selbst informiert die Hauseigentümer über das „Gerüst“ des Förderprogramms des Landes, das die Experten in sieben Schritte umsetzen wollen.

„Zunächst muss man feststellen, wie groß der Sanierungsbedarf ist: Wo kann man ansetzen, was ist notwendig, welche Heizung könnte es sein“, nennt Granzow die Grundüberlegung. Die Maßnahmen müssten dann, mit dem Berater, geplant werden. Zudem sei zu klären, wie hoch die zu erwartenden Fördermittel sind. Nachdem die Angebote vorliegen, können die Arbeiten realisiert und der Zuschuss eingefordert werden. Und dann kann die Familie ihr neues, energetisch saniertes Zuhause genießen.

