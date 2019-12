Landrat stellt Pläne vor

Viernheim.Der Kreis Bergstraße organisiert am Montag, 9. Dezember, ab 18.30 Uhr eine Informationsveranstaltung zur Sanierung, Modernisierung und Erweiterung der Alexander-von-Humboldt-Schule in deren Mensa. Vor dem eigentlichen Projektstart gibt es eine sogenannte „Leistungsphase Null“. Dabei überprüfen die Planer gemeinsam mit Lehrkräften, Mitarbeitern der Nachmittagsbetreuung und Eltern, welche Bedarfe die Schule künftig erfüllen muss. Dabei soll geklärt werden, welche Räume und Bereiche nötig sind, um zeitgemäße Lernmethoden und eine mit den Lerninhalten verzahnte Betreuung umzusetzen. Bei der Veranstaltung in der Mensa werden sowohl Landrat Christian Engelhardt als auch Mitarbeiter des Unternehmens LernLandSchaft aus Röckingen sprechen. red

