Lange Anreise für „Sharks“

Viernheim.An diesem Wochenende sind fast alle Teams der Basketballgemeinschaft (BG) Viernheim-Weinheim auswärts im Einsatz. Die weiteste Fahrt steht dabei für die erste Herrenmannschaft der Basketballer an, die in der Oberliga Baden am morgigen Sonntag, um 17 Uhr, beim CVJM Lörrach antritt.

Die „Sharks“ wollen nach dem jüngsten Heimsieg nachlegen und gegen die Südbadener, die erst einen Sieg in den ersten vier Spielen feiern konnten, nun ihren dritten Saisonsieg holen. Coach Robin Zimmermann ist zuversichtlich, dabei auf eine größere Zahl an Akteuren als zuletzt in Freiburg zurückgreifen zu können, so dass sich das Team optimistisch auf die lange Auswärtsfahrt macht.

Die Herren 2 sind bereits heute Abend gefordert. Um 18 Uhr wollen sie bei BAC Hockenheim ihren zweiten Saisonsieg landen. Den ersten Sieg erhofft sich die dritte Herrenmannschaft der BG bei ihrem Auswärtsspiel am heutigen Samstag, 19 Uhr, in Buchen.

Das Damenteam des TSV Amicitia ist heute um 17 Uhr beim TSV Schönau zu Gast. Die Jugendteams haben ebenfalls ein umfangreiches Programm zu absolvieren. Höhepunkt ist sicher das Spitzenspiel in der U14-Oberliga, zu dem die BG am morgigen Sonntag um 13.30 Uhr beim SSC Karlsruhe antreten muss. Schon heute, 16 Uhr, gastiert die weibliche U18 bei der SG Mannheim.

U 16-Team gegen SSC Karlsruhe

Die U16-Oberligamannschaft der „Sharks“ spielt am morgigen Sonntag um 11.30 Uhr beim SSC Karlsruhe. Die beiden einzigen Heimspiele für die Viernheimer Basketballer bestreiten ebenso morgen die U14-2 und die U16-2, die in der Rudolf-Harbig-Halle um 13 Uhr beziehungsweise um 15 Uhr den TV Eberbach und den TV Schwetzingen empfangen. su

