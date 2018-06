Lange Gesichter am „Schland-Strand“

Anzeige

Viernheim.Die Enttäuschung war riesengroß unter den deutschen Fußballfans nach der 0:1-Niederlage gegen Mexiko bei der Weltmeisterschaft. Da machten auch die mehr als 800 Besucher beim Public Viewing auf dem Stadtplatz des Rhein-Neckar-Zentrums, wo der „Schland-Strand“ ausverkauft war, keine Ausnahme. Entsprechend groß war der Frust, und selbst die Feststellung, dass die Deutschen ja eine Turniermannschaft sind, die sich steigern kann, war da nur ein kleiner Trost.

Schon zuvor wollte während der 90 Minuten keine rechte Stimmung aufkommen, denn die Vorstellung von Jogis Jungs war einfach nicht dazu geeignet, Euphorie zu entfachen. Dabei waren die Voraussetzungen für ein Fußballfest optimal gewesen. Der Wettergott hatte die entscheidende Voraussetzung geschaffen, die Sitzplätze waren frühzeitig belegt oder reserviert worden. Auf den Treppenstufen ging es ebenfalls eng zu und viele Fußballanhänger hatten von zuhause ihre Campingstühle mitgebracht. Alle anderen mussten sich einen Stehplatz suchen, von dem man noch einen guten Blick auf die acht mal vier Meter große LED-Videowand hatte. Die Besonderheit des Schland-Strands ist natürlich der feine Sand, der irgendwie erste Urlaubsgefühle aufkommen lässt. Ungewöhnlich auch die Sitzreihen, die aus 400 leeren Coca-Cola-Kisten bestehen und eine leicht gepolsterte Auflage haben. Natürlich gibt es auch Speisen und Getränke, unter anderem die obligatorische Stadionbratwurst.

Vor den Spielen der deutschen Nationalelf heizt ein DJ von Radio Sunshine-Live ein und in den Halbzeit-Pausen gibt es Eintrittskarten für das Kinopolis zu gewinnen. Trotzdem fehlte die Würze für ein gelungenes Fußballfest, denn Neuer, Hummels, Müller & Co. boten einfach eine zu dürftige Vorstellung, um die Viernheimer Fans mitzureißen. Deshalb fiel auch der traditionelle Autokorso in der Wormser-/Nibelungenstraße aus.