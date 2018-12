Viernheim.Große Freude gab es bei der Lebenshilfe Viernheim über eine Spende in Höhe von 1400 Euro. Das war das Spendenergebnis, das die Interessengemeinschaft der Langstreckenläufer (IGL) beim Volkslauf erzielt hatte. Es waren persönliche Spenden der Läufer und Walker sowie der Erlös, den die IGL bei dem Verkauf von Kaffee und gestifteten Kuchen erzielt hatte. Die Vorsitzende der IGL, Alice Martin, überreichte während der Nikolausfeier der Lebenshilfe in der Alten Sporthalle des TSV die Spende an Robert Miltner.

Betreuungsaktionen finanzieren

Damit setzte die IGL die lange Tradition des Viernheimer Wohltätigkeitslaufs fort. Ursprünglich waren diese jährlichen Spendenerträge eine Beihilfe zum Bau des Johannes-Schrey-Hauses. Später konnte die Lebenshilfe damit Betreuungsaktionen wie Sport, Musik, Theater und Ausflüge finanzieren, die ohne diese Hilfe nicht möglich wären.

Robert Miltner dankte Alice Martin für diese inzwischen schon langjährige Unterstützung. Die Teilnahme von Menschen mit Behinderung an diesem jährlichen Benefizlauf der IGL sei ein Zeichen der herzlichen Verbundenheit. Alice Martin versicherte, dass der Volkslauf beim Familiensporttag ein fester Bestandteil des Jahresprogramms der IGL sei. H.T.

