Langjähriger Dienst endet

Viernheim.Nach vielen Jahren ehrenamtlichen Dienstes sind Werner Nägel als Ortsgerichtsvorsteher und Schiedsmann sowie Hans Renner als Ortsgerichtsschöffe im Magistratszimmer des Rathauses verabschiedet worden. Amtsgerichtsdirektor Schwarz sagte in seiner Rede mit Bezug auf Nägel: „Es geht eine Ära zu Ende.“ Nägel war seit 31 Jahren im Ortsgericht tätig, zuerst seit 1988 als Schöffe und stellvertretender Ortsgerichtsvorsteher und seit 1999 als Ortsgerichtsvorsteher. Hinzu kommt noch seine 42-jährige Tätigkeit als Schiedsmann seit dem Jahr 1977. Der Amtsgerichtsdirektor betonte: „Sie haben Ihre Arbeit immer mit viel Freude und Engagement ausgeübt.“ Schwarz bescheinigte Nägel eine außerordentliche kommunikative Fähigkeit sowie das erforderliche Einfühlungsvermögen, um Lösungsvorschläge zu unterbreiten und zwischen den Bürgern zu vermitteln.

Renner, der im Jahr 2001 als Ortsgerichtsschöffe bestellt wurde, blickt auf eine 18-jährige Tätigkeit zurück, die er überwiegend bei Schätzungen leistete. „Hierbei haben Sie immer mit viel Geschick und sehr umsichtig gehandelt“, so der Amtsgerichtsdirektor. „Menschen wie Hans Renner und Werner Nägel, die in ihrer Freizeit im Dienste der Gemeinschaft tätig sind, um Rechtsfrieden herzustellen, sind ein Segen für die Bürger einer Stadt.“ Anschließend übergab Schwarz an Nägel und Renner die Urkunden zum Ausscheiden aus dem Amt.

Bürgermeister Matthias Baaß sagte in seiner Dankesrede, sowohl Nägel als langjähriger städtischer Bediensteter als auch Renner, der seit 1964 in der Kommunalpolitik tätig war, hätten in ihre ehrenamtliche Tätigkeit viel Lebens- und Berufserfahrung eingebracht. „Immenses Wissen, Pflichtbewusstsein und Verlässlichkeit“ seien für beide Alltagsroutine gewesen.

Nägel bedankte sich – auch im Namen von Hans Renner – bei den Mitarbeitern des Ortsgerichts für die gute und harmonische Zusammenarbeit, durch die mittlerweile auch ein freundschaftliches Verhältnis untereinander entstanden sei. Nachfolger von Werner Nägel im Ortsgericht sowie als Schiedsmann ist Josef Benz, Leiter des Amtes für Sozialwesen und Standesamt. red

