Erbach/Darmstadt.Für die Mehrkämpfer der Leichtathleten des TSV Amicitia Viernheim standen südhessische und hessische Meisterschaften an. Jana Langsdorf und Raphael Botta sicherten sich jeweils den südhessischen Meistertitel im Blockmehrkampf. Susan Münchenbach konnte ihren Triumph im Siebenkampf aus dem Vorjahr dagegen nicht verteidigen.

Jana Langsdorf gewann in Erbach in der Altersklasse W14 mit 2.043 Punkten. Damit sammelte sie nur sechs Zähler mehr als Lilith Hanssen vom TV Heppenheim. Im Blockwettkampf Sprint/Sprung stellte sie in den fünf Disziplinen vier neue Bestleistungen auf. Die 100 Meter sprintete Langsdorf in 14,37 Sekunden. In ihrem weitesten Versuch im Weitsprung landete sie bei 4,23 Metern. Die 80 Meter Hürden lief die 13-jährige in 15,48 Sekunden. Den Speer warf sie 14,84 Meter weit und im Hochsprung überquerte sie 1,31 Meter. Raphael Botta schaffte es in der M12 sogar, sich in allen fünf Disziplinen zu verbessern. Die 75 Meter lief er in 11,13 Sekunden, die 60 Meter Hürden in 11,95 Sekunden.

4,42 Meter im Weitsprung

Im Weitsprung landete Botta bei 4,42 Metern. Im Hochsprung überquerte er 1,37 Meter. Im Speerwurf landete sein weitester Versuch bei 28,36 Metern. Botta sammelte insgesamt 2.067 Punkte und sicherte sich damit den Titel. Sein Trainingspartner Luis Heimberger wurde mit 1864 Punkten vierter und scheiterte knapp am Podest.