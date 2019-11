Viernheim.. Unter dem Motto „Eine Stunde laufen für den guten Zweck – Teilen kann jeder!“ bietet die Triathlon- und Behindertensportabteilung des TSV Amicitia am Samstag, 9. November, einen Inklusionslauf an. Start ist um 15 Uhr, Anmeldung ab 14 Uhr möglich. Das Vorbereitungsteam hat verschiedene Walking- und Laufstrecken ausgearbeitet, auch an eine Strecke für Handbike-Fahrer (20-Kilometer-Rundkurs) ist gedacht. Start und Zielpunkt ist jeweils die TSV-Halle in der Lorscher Straße. Neben der Walkinggruppe mit gemütlichem Tempo gibt es Runden über fünf Kilometer, über acht Kilometer und für die trainierten Läufer über zehn und zwölf Kilometer.

Die Startgebühr beträgt fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Schüler und Jugendliche. Umkleide- und Duschmöglichkeiten gibt es in der Halle. Nach den Läufen findet ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen statt. Der Erlös geht an den Hospizverein. su

