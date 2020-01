Lauftechnikkurs der Triathleten

Viernheim.. Die Triathlonabteilung des TSV Amicitia bietet ab Dienstag, 11. Februar, im Waldstadion einen neuen präventiven Lauftechnikkurs an. Angesprochen sind vor allem Laufanfänger, Freizeitläufer oder Wiedereinsteiger nach längerer Pause oder Verletzung. Wer über eine ökomischen Lauftechnik verfüge, verbrauche weniger Energie, laufe leichter und reduziere die Gelenkbelastung bei jedem Schritt, heißt es in der Ankündigung. Ziel sei es, Überlastungen der Knie- und Hüftgelenke vorzubeugen.

Neben dem Lauf-Abc und einfachen, laufspezifischen Koordinationsübungen wird ein Haltungs- und Flexibilitätsprogramm vorgestellt, das jeder Läufer auch im eigenen Training weiterführen kann. Der Kurs findet an acht Terminen, dienstags von 17.30 bis 18.30 Uhr, statt. Die Gebühr von 85 Euro wird laut TSV Amicitia von allen gesetzlichen Krankenkassen in Teilen übernommen. Weitere Informationen gibt es bei Kursleiterin Silke Heidemann unter der Rufnummer 06204/91 94 64 oder per E-Mail an si_heidemann@t-online.de. su

