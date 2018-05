Leben, lieben und leiden

Anzeige

Viernheim.Anatevka gehört zu jenen Bühnenwerken, mit denen Komponisten wie Cole Porter, George Gershwin, Frederick Loewe, Leonard Bernstein und Andrew Lloyd Webber in einer neuen Musikepoche die ersten Musicals schufen. Geschrieben hat Anatevka Joseph Stein nach der Erzählung „Tewje der Milchmann“. Komponiert wurde das Bühnenwerk von Jerry Lewis Bock. Mit dem Musical wurde der jüdischen Gemeinde in dem russischen Dorf Anatevka ein Denkmal gesetzt, denn es schildert die Not und Schwierigkeiten dieser jüdischen Gemeinde zur Zeit der politischen Unruhen im Reich der russischen Zaren in der Zeit um 1905. Die Angst und Zuversicht in diesem jüdischen Dorf kam in dem früheren Titel des Musicals „Der Fiedler auf dem Dach“ zum Ausdruck.

Für das Musical mit der Apostelspielschar und den Starkenburg Philharmonikern wurde der Pfarrgarten an der Apostelkirche herausgeputzt. Die Besucher erwartete zwar kein roter Teppich, dafür aber ein neuer Bodenbelag aus einer Schicht kleiner Holzsplitter. Schon vor Beginn bekamen die Besucher einen Eindruck von den Neuerungen rund um die Bühne, der zur großen Überraschung wurde, als sich mit den ersten Takten der Starkenburg-Philharmoniker der Vorhang öffnete und etwa 30 Darsteller in prächtigen Kostümen inmitten eines trefflichen Bühnenbildes die wichtigste Botschaft im Chor und in Gruppen sangen. Ihr Leben mit Zuversicht trotz der Armut und Not ist „Tradition“. Dies verdeutlicht das Musical an der Familie des Milchmanns Tewje mit seiner Frau Golde und deren fünf Töchter Zeitel, Hodel, Chava, Sprintze und Bleike. Gerne würde er seiner armen Familie ein besseres Leben ermöglichen, wie er in dem wohl am bekanntesten Lied des Musicals „Wenn ich einmal reich wär“ verkündet.

Da dieser Wunsch auch mit Hilfe des verehrten Rabbis nicht in Erfüllung geht, hofft man, dass die etwas verkommene Heiratsvermittlerin Jente wohlhabende Männer für die Töchter findet. Größtes Hindernis ist der jüdische Glaube, nach dem damals der Vater der Braut den Ehemann bestimmt.