Leben und Lachen auf der letzten Reise

Viernheim.Warm und wohnlich soll alles wirken, wenn die ersten Bewohner kommen – und bis dahin ist nicht mehr lange Zeit. Am Freitag, 14. Dezember, wird um 16 Uhr das stationären Hospiz Schwester Paterna mit einem ökumenischen Gottesdienst eingeweiht, im Januar kommen die Gäste. In zehn Zimmern, die inklusive Bad etwa 30 Quadratmeter groß sind, werden die Frauen und Männer ihre womöglich letzten Tage und Stunden verbringen. Heike Heidelberger ist Leiterin dieser Einrichtung neben dem St. Josef-Krankenhaus in der Seegartenstraße und bevorzugt die Bezeichnung Gäste gegenüber dem Wort Patienten.

Die Menschen, die unheilbar erkrankt ins Hospiz kommen, haben neben den Zimmern eine gemeinsame Küche und ein Wohnzimmer. Die Atmosphäre, die das Haus bereits ausstrahlt, ist schon auf der Baustelle zu spüren. Mitarbeiter der Firma Noky bringen bei unserem Besuch gerade den Wollputz im Inneren der Kapelle an, der sowohl die Akustik dämmt als auch eine fühlbare Wärme in diesen geistlichen Raum bringt. Abschluss der Kapelle wird eine dreiteilige Kunstverglasung von Yvelle Gabriel sein, die die Firma Derix ausgeführt hat.

Auf der Baustelle packen die Handwerker auch mal gegenseitig mit an, ist die Architektin Waltraud Embach von der Firma Ingenieurbüro für Tragwerksplanung und Statik zufrieden. „Wir liegen im Zeitplan, auch wenn mal was Unvorhergesehenes passiert“, sagt sie.

Großes Raumangebot

Im ersten Obergeschoß befinden sich ein Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter, Angehörigenzimmer und die Büroräume des Hospizvereins. Ein großer Besprechungs- und Veranstaltungsraum ergänzen das Angebot. Die Nähe zum Krankenhaus sei in jeder Hinsicht positiv und das Hospiz in der Innenstadt am richtigen Ort, findet Heidelberger.

In die Außenanlage soll die Skulptur von Marek Zalewski der Namensgeberin Schwester Paterna mit ihrem Fahrrad versetzt werden, die jetzt noch in der Sparkassen-Passage an der Rathausstraße steht. In ihrem Geist wollen die Mitarbeiter im Hospiz tätig sein. Der Bedarf für ein stationäres Hospiz sei vorhanden, auch wenn es in der Umgebung mittlerweile einige Einrichtungen gebe und der ambulante Palliativdienst deutlich ausgeweitet worden sei. „Wir wollen den Menschen in der Region die Möglichkeit geben, würdevoll zu gehen. Und den Angehörigen kurze Wegstrecken zu ihren Sterbenden“, betont Heidelberger. Unter den Hospizen bestünden gute Kontakte.

Stellvertreterin von Heike Heidelberger wird Ines Steyrleuthner sein, die derzeit noch als Krankenschwester im St. Josef arbeitet. Sie hat Hospiz-Erfahrung in Ludwigshafen gesammelt im dort am St. Marienkrankenhaus angesiedelten Hospiz Elias. Sie freut sich sehr, jetzt in ihrer Heimatstadt dieses neue Angebot mit aufbauen zu können. „Ich möchte die Lebendigkeit, das Lachen und das Familiäre, das ich im Elias erlebt habe, mit nach Viernheim bringen“, sagt sie. In Ludwigshafen arbeiten die Angestellten in Zivil, in Viernheim soll es eine Dienstkleidung geben. Tiere, Besucher und die interessierte Öffentlichkeit seien in dosierter Form im Hospiz Schwester Paterna willkommen. Einen echten ganzen Tag der fast überall offenen Türen wird es aber wohl nur ein Mal geben: am Samstag, 12. Januar 2019.

Gesucht werden noch finanzielle Patenschaften für die Gäste: Fünf Prozent der Kosten eines Hospizplatzes bleiben beim Träger. Einzelspenden werden auch gern genommen und ehrenamtliche Helfer sind willkommen. „Diese Hilfe kann auch darin bestehen, dass jemand einen Kuchen backt oder Zeit mitbringt, etwas vorliest“, erklärt Heidelberger. Ein Faltblatt klärt über diese Möglichkeiten auf. Neben der medizinischen Versorgung ist das therapeutische Angebot für die Gäste des Hospizes wichtig und geht von Kunst- und Aromatherapie bis zur Seelsorge – auch für nicht-christliche Konfessionen – und psychologische Angebote. Im Team sollen hier Ideen entwickelt werden. 16 Mitarbeiter werden sich Stellen im Hospiz teilen.

Heike Heidelberger stammt aus Frankfurt und ist 36 Jahre alt. Das Angebot, das Hospiz aufbauen zu können, habe sie sehr gereizt, erzählt die ausgebildete Krankenschwester und studierte Pflege- und Gesundheitsmanagerin. Schon vor ihrem Wechsel nach Viernheim hat sie im Palliativbereich gearbeitet. Aus ihrer Erfahrung in einer „Stroke-Unit“ für Schlaganfallpatienten im Akutbereich habe sie den Wunsch mitgebracht, den einzelnen Menschen mehr in den Fokus ihres Handelns zu stellen, seine Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. „Er ist Kapitän auf seiner letzten Reise – der Gast entscheidet, wohin die Fahrt geht.“

© Südhessen Morgen, Dienstag, 11.12.2018