Viernheim.Das Museum Viernheim bietet das ganze Jahr über lehrreiche Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche an. Besonders beliebt sind die themenbezogenen Projekte in den Ferien. Nun fand die Mitmachaktion „Auf den Spuren der Römer“ statt, bei der die insgesamt 40 Teilnehmer in die Geschehnisse während des Römischen Reichs eintauchen konnten.

Für einige Tage während der hessischen Osterferien hat sich das Museum am Berliner Ring in ein römisches Lager verwandelt. Wie lebten die Römer? Was haben sie gegessen? Welche Kleidung trugen sie und womit spielten die Kinder? Zahlreiche Fragen, auf die es praktische und klare Antworten gab. Außerdem wurde ausgiebig gebastelt und gewerkelt, es blieb aber auch genügend Raum, um sich im Museumsgarten mit modernen und alten Spielen die Zeit zu vertreiben.

Kunstwerke angefertigt

Das Organisationsteam mit Markus Müller, Antje Gräfe und Marion Froschauer hatte acht jugendliche Helfer an seiner Seite, die an den entsprechenden Stationen zum Einsatz kamen. In der großen Scheune wurden Wachstafeln hergestellt, im Garten verzierten die Kinder Tonschalen mit unterschiedlichen Mosaikmustern. Handarbeit war auch beim Bau von Katapulten in Miniaturform gefragt.

Mit diesen Waffen brachten die römischen Legionen damals halb Europa in ihre Gewalt. Natürlich durfte auch die passende Ausrüstung der Soldaten nicht fehlen. Hierfür wurden Helme und Schilder angefertigt. Zu essen gab es selbst gebackenes Fladenbrot und Dips mit Kräutern aus den Museumsbeeten.

Am Ende konnten sich alle Kinder auf einem eigens für den Fototermin gebauten Streitwagen ablichten lassen und hatten damit eine schöne Erinnerung an das eindrucksvolle und spannende Leben wie im alten Rom. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 29.04.2019