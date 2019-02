Lebendig im Glauben

viernheim.„Weil glauben lebendig macht“ heißt der Kurs für Erwachsene auf dem Weg zur Taufe und Firmung, der vom Katholischen Dekanat Bergstraße-West im Stadtverband Viernheim im Frühjahr angeboten wird. Zu einem Informationsabend laden Religionslehrer Peter Lachs-Helbig sowie die Gemeindereferentinnen Angela Eckart und Dorothea Busalt am heutigen Montag, 25. Februar, um 20 Uhr alle Interessierten in das Familienbildungswerk Viernheim ein.

Der Kurs ist offen für alle, die sich auf die Taufe und/oder Firmung vorbereiten möchten. Die Treffen finden ab März an verschiedenen Terminen jeweils montags um 20 Uhr statt. Am Ende des Kurses steht die Taufe beziehungsweise die Firmung am Samstag, 1. Juni in der Apostelkirche Viernheim.

Nähere Informationen gibt es im Pfarrbüro St. Johannes XXIII., Telefon 06204/788 44 und per E-Mail unter Pfarrbuero@Pfarrei-JohannesXXIII.de. red

© Südhessen Morgen, Montag, 25.02.2019