Lebendige Krippe erzählt von der Geburt Jesu

Viernheim.Für Kleinkinder finden an Heiligabend wieder zwei Gottesdienste an der lebendigen Krippe statt. Um 14 und 15 Uhr wird die Pfarrei St. Hildegard- St. Michael, inmitten der tierischen Bewohner der Krippe, die Geburt Jesu erzählen und spielen. Alle Kinder sind eingeladen ein Geschenk für das Jesuskind mitzubringen. Dabei kann es sich beispielsweise um haltbare Lebensmittel für die Kunden der Viernheimer Tafel handeln. Die Aktion ist nur auf den Heiligabend beschränkt. An diesem Tag können die Geschenke an der Krippe einfach abgelegt werden. Größere Kinder können auch ihr Opferkästchen ablegen. Die Krippe befindet sich an der Michaelskirche in der Nibelungenstraße und ist vom 22. Dezember bis 4. Januar täglich von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet. Die feierliche Eröffnung der Krippe findet am morgigen Freitag, 21. Dezember, um 19 Uhr im Rahmen einer kleinen Andacht statt. red (Bild: Pfarrei St. Hildegard-St. Michael)

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.12.2018