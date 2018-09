Lebensfreudetrotz Demenz

Viernheim.Das Demenznetz Viernheim lädt ein zu einem interessanten Vortrag mit Dr. Marion Bär am heutigen Dienstag, 4. September, um 19 Uhr in der Kulturscheune. Sie ist Altersforscherin am Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg. Das Thema lautet: „Lebenssinn und Lebensfreude trotz und mit Demenz“. Der Eintritt ist frei.

Die Diagnose „Demenz“ bedeute nicht, dass das Leben zu Ende wäre, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Presse- und Informationsstelle. Der Vortrag will den Blick ganz gezielt auf das lenken, was bleibt, wenn die Demenz voranschreitet: die Möglichkeit, Sinn zu erfahren in der Beziehung zu dem, was dem Menschen am Herzen liegt.

Damit das gelingt, brauche es ein sorgendes Umfeld. Deshalb wird es auch um die Frage gehen: Was kann ich tun, wenn in meiner Umgebung ein Mensch an Demenz erkrankt, um ihn und seine Familie dabei zu unterstützen, immer wieder gute Moment zu erleben, trotz und mit Demenz? Interessierte Bürger sind zu dem Vortrag eingeladen. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 04.09.2018