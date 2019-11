Lebenshilfe freut sich über Sieg der Adler

Viernheim.Gänsehaut-Atmosphäre erlebte eine Gruppe der Viernheimer Lebenshilfe beim Spiel der Adler Mannheim in der SAP-Arena. Bei der Begegnung der Eishockey-Bundesliga gegen die Pinguins Bremerhaven konnte ein 3:0-Sieg bejubelt werden. „Für unsere Gruppe stellt ein solcher Ausflug eine tolle Abwechslung zum Alltag dar“, sagte Robert Miltner, Vorsitzender der Lebenshilfe. Die Viernheimer feuerten die Mannheimer Adler mit großer Begeisterung an. Neben dem schnellen Spiel der Kufenflitzer begeisterte die gute Stimmung in der Halle die Besucher. „Wir kommen sicherlich bald wieder zu den Adlern“, sagte ein Viernheimer Fan im Adler-Trikot, der mit den weiteren Mitgliedern der Lebenshilfe einen außergewöhnlichen Nachmittag bei den Adlern Mannheim erlebt hatte. red (Bild: Lebenshilfe)

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.11.2019