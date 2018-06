Anzeige

Bitte um Mithilfe

Am Freitag, 10. August, wird eingeladen zu einer „Weißen Nacht“ in den Garten des Johannes-Schrey-Hauses in Kooperation mit dem Kulturverein Chaiselongue. Auch zur „Deutschen Schlagerparade“ am Sonntag, 9. September, in der alten TSV-Halle erwartet man viele Besucher. Geplant ist auch ein Bowling-Turnier, dessen Termin jedoch noch nicht feststeht. Krönung des Jubiläumsjahres ist am Samstag, 24. November, der Festakt in der alten TSV-Halle von 11 bis 13 Uhr.

Neben diesen Jubiläumsterminen wartet auf die Aktiven und Betreuer der Lebenshilfe noch ein vielseitiges Jahresprogramm:

Samstag, 28. Juli: Sommerfest der Lebenshilfe im Stadion.

Sonntag, 29. Juli: Besuch einer Aufführung auf der Freilichtbühne Mannheim.

Samstag, 1. September: Jahresausflug in den Holiday-Park Hassloch.

Sonntag, 2. September: Teilnahme am Volkslauf der IGL.

Sonntag, 18. November: Theaterprojekt-Aufführung.

Sonntag, 9. Dezember: Nikolausfeier.

Bei dieser umfassenden Betreuung der Menschen mit geistiger Behinderung ist die Lebenshilfe auf Helfer bei diesen Einsätzen angewiesen. Deshalb wiederholt Robert Miltner seine Einladung an Interessenten, die bei diesem großen Programm im Dienst der Hilfe für Menschen mit Behinderung tatkräftige Verantwortung übernehmen möchten.

© Südhessen Morgen, Montag, 04.06.2018