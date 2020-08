Lebensraum für Fische und Pflanzen

Viernheim.Für eine Aufwertung des Landgrabens im Nordosten Viernheims hat die Stadt in den vergangenen beiden Jahren gemeinsam mit dem Gewässerverband Bergstraße gesorgt. „Das Ziel der so genannten Renaturierung ist es, den Bachlebewesen, vor allem den standorttypischen Fischen, geeignete Lebensräume zu entwickeln und Fischnährtieren und Wasserpflanzen eine Wiederbesiedlung zu ermöglichen“, erklärt Erster Stadtrat Bastian Kempf. Die Stadt sieht die Maßnahme als Teil mehrerer Renaturierungsprojekte, die aufeinander abgestimmt seien. „Neben vielen ökologisch wertvollen Aspekten ist uns in der Feldgemarkung darüber hinaus auch ein wirklich schönes Fleckchen Erde gelungen.“

Die Maßnahme geht auch auf die Entwicklung des Neubaugebiets Bannholzgraben II zurück. Der damit verbundene Eingriff in Natur und Boden „muss grundsätzlich ausgeglichen werden“, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Presse- und Informationsstelle. Hierzu seien Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Baugebietes erforderlich gewesen. Dazu zähle etwa die Renaturierung einer Teilfläche des Landgrabens. Der gesamte Abschnitt liegt im Nordosten der Stadt, unmittelbar an der Landesgrenze zu Baden-Württemberg und südlich des Pariser Weges.

Kosten geringer als geplant

Kurz vor dem Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes für das Neubaugebiet im Juni haben nach Angaben der Stadt Vertreter des Gewässerverbands Bergstraße, der Unteren Wasserbehörde des Kreises sowie des Amtes für Stadtentwicklung und Umweltplanung die fertiggestellten Flächen begutachtet. Die anfangs auf zirka 335 000 Euro geschätzten Kosten für die Gesamtmaßnahme konnten laut der Pressemitteilung auf 125 000 Euro reduziert werden. Der städtische Anteil betrage somit nur noch etwa 40 000 Euro. Zuständig für die künftige Unterhaltung ist der Gewässerverband Bergstraße. Vorgesehen sei eine „standorttypische, nachhaltige Pflege und Entwicklung des Gewässers sowie der Gehölze und Grünländer im renaturierten Abschnitt“. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.08.2020