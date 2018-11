Lebensrettender „Neustart“ für das Herz

Viernheim.Wenn ein Herzstillstand eintritt, ist Eile geboten. „Es kommt auf jede Sekunde an, denn nur wenn umgehend reanimiert wird, ist die Überlebenschance noch entsprechend groß. Neben einer Herzdruckmassage kann auch ein Defibrillator Leben retten“, macht der Viernheimer Notfallarzt Marc Häffner auf die Dringlichkeit in solchen Situationen aufmerksam. Wo aber befinden sich in Viernheim Defibrillatoren, kurz „Defis“ genannt und wie werden die Geräte bedient?

Um diese Fragen zu beantworten, haben Vertreter der örtlichen Hilfsorganisationen und Bürgermeister Matthias Baaß das Projekt „Viernheimer retten Leben“ angestoßen.

Elektroschock bei Herzflimmern

An Vereine, Kirchen, Selbsthilfegruppen, Großfirmen, Banken, Sparkassen und Apotheken wurde ein Rundschreiben verschickt. In dem Appell war zu lesen, dass es in der Stadt nicht genug öffentlich zugängliche Defibrillatoren gibt, die bei Notfällen Menschenleben retten könnten. Aus diesem Grunde startet die Arbeitsgemeinschaft Viernheimer Hilfsorganisationen (AVH) in Zusammenarbeit mit der Stadt ein Projekt, bei dem es im Kern um verbesserte Lebensrettung geht. Bei lebensgefährlichen Herzrhythmusstörungen, Kammerflimmern oder Herzstillstand kann durch Erste Hilfe von Laien und mittels Elektroschock per Defibrillator ein „Neustart“ für das Herz gegeben werden.

„Die Rettungskräfte müssen innerhalb von zehn Minuten bei einem Notfall vor Ort sein, in Viernheim geht das sogar etwas schneller. Für einen Herzstillstand ist das aber meist zu spät. Deshalb sind Ersthelfer nötig, um mit entsprechenden Maßnahmen einzugreifen“, sagt Häffner. Jeder Passant sei im Ernstfall als Ersthelfer gefordert, auch medizinische Laien.

Wie ein „Defi“ funktioniert, demonstrierte Björn Hörnle von den Johannitern an einem praktischen Beispiel. „Das Gerät ist selbsterklärend und gibt genaue Anweisungen, man kann eigentlich gar nichts falsch machen“, nimmt er den interessierten Besuchern die Angst vor der Nutzung. „Nur wenn man nichts macht, macht man etwas falsch.“ Zur Not kann die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsteams auch durch eine Herzdruckmassage überbrückt werden. Auf eine Atemspende per Mund-zu-Mund-Beatmung kann dagegen verzichtet werden, wie neueste Studien belegen. Beim „Viernheimer retten Leben“ geht es zunächst darum, die Bevölkerung aufzuklären und zu sensibilisieren, schließlich kann es jeden treffen. Außerdem werden Schulungen für größere Gruppen wie Schüler und Übungsleiter aber auch für Betriebe angeboten.

„Wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass es genügend Defibrillatoren an öffentlich zugängigen Stellen gibt, was bisher noch nicht der Fall ist. Zur Anschaffung der Geräte werden deshalb Sponsoren gesucht“, ruft Bürgermeister Matthias Baaß zur Mithilfe auf. Ein entsprechender „Elektroschocker“ kostet knapp 1000 Euro, wie von den Johannitern ermittelt wurde.

In der Waldsporthalle, der Harbighalle, der Michaelskirche, dem Rhein-Neckar-Zentrum (RNZ), beim Viernheimer Golfclub, in der Sparkassenfiliale Nordweststadt und den Schwimmbädern sind „Defis“ vorhanden, was noch lange nicht ausreicht. Einige Sportstätten und weitere Einrichtung mit viel Publikumsverkehr sind nach derzeitigem Wissen ohne ein lebensrettendes Gerät. Weitere Standorte werden gesucht. Sie sollten idealerweise rund um die Uhr zugänglich sein, wie beispielsweise die Automatenräume der Banken und Sparkassen. JR

