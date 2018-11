Leckereien und Dekorationen

Viernheim.Zum siebten Mal feiert die Pfarrei St. Hildegard-St. Michael rund um die Michaelskirche ein stimmungsvolles Lichterfest. Der „Lichterzauber“ findet am kommenden Samstag, 24. November, ab 17 Uhr (bis 20 Uhr) und am Sonntag, 25. November, nach dem 10-Uhr-Gottesdienst (bis 16.30 Uhr) statt.

Viele Gruppierungen der Pfarrei tragen zum Programm des „Lichterzaubers“ bei. So ist an verschiedenen Ständen für leckere Speisen und Getränke gesorgt. Es gibt Bratwürste, Käsespätzle, Kochkäseschnitzel, Reibekuchen, Gulaschsuppe und Glühwein sowie Waffeln, Kaffee und Kuchen (nur sonntags). Die Kita Michael betreut das Getränkezelt. „Makerspace“ bietet selbstgebastelte Holzgegenstände zum Verkauf an.

Engel spielen die Hauptrolle

Neu in diesem Jahr ist ein Flohmarkt – ausschließlich für Adventsdekorationen. Gut erhaltene Dekorationsgegenstände, die nicht mehr verwendet, aber zu schade zum Wegwerfen sind, werden zum Weiterkauf angeboten. Nach der Krippenausstellung im vergangenen Jahr werden diesmal Engel ausgestellt. Gemeindemitglieder haben Engelsfiguren und Engelbilder zur Verfügung gestellt, die in der Kapelle angeschaut werden können.

Zum dritten Mal gibt es die Naturalientombola. Die Ehrenamtlichen des „Laden mit Herz“ haben haltbare Lebensmittel gesammelt, die als Gewinne ausgelobt werden. Zum Programm am Samstag gehört um 19 Uhr ein Auftritt der Spielvereinigung „Musik hoch 3“, der Kooperation von Stadtorchester, Musikverein „Die Herolde“ und dem Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr.

Am Sonntag werden im Gottesdienst die Erstkommunionkinder 2019 vorgestellt. Für die Kinder wird danach eine Kirchenführung angeboten – inklusive Turmbesteigung. Die KjG bietet anschließend – wie auch schon am Samstagabend – ein Kinderprogramm an. Die Bastelfreunde von St. Michael veranstalten am Sonntag ihren Bastelbasar im Pfarrer-Volk-Haus und bieten ab 9 Uhr viele Basteleien, Adventsgestecke, Adventskränze, selbst gemachte Marmelade, kleine Geschenke und Dekorationen, gestrickte Loopschals, viele Leckereien und einiges mehr zum Kauf an.

