Viernheim.Etwas ungläubig und mit großen Augen schauen die Jungen und Mädchen der Albertus-Magnus-Schule ins Klassenzimmer. Vor den Lateinschülern steht ein römischer Legionär inklusive Schild, Speer, Kurzschwert und Helm. „Seid gegrüßt. Ich bin Lucius Aurelius Germanicus, Veteran einer römischen Legion. Aber vergesst das. Ich bin ganz normal – wobei vielleicht nicht ganz“, scherzt Ulrich Lutz, wie der römische Krieger in Wirklichkeit heißt, und die anfängliche Verwunderung über den Gast – aus der Zeit 100 Jahre nach Christus – ist schnell verflogen.

Von Lutz, der neben seiner Tätigkeit als Römer, auch Schulleiter einer Grundschule in Mannheim-Feudenheim ist, sollen die Fünft-, Sechst-, und Siebtklässler an diesem Morgen hautnah erfahren, wie die römischen Soldaten früher gelebt haben. „Was glaubt ihr wie viele Länder früher zum Römischen Reich gehört haben“, fragt er in die Runde. Spanien, Frankreich, Teile Deutschlands, Ägypten – die Schüler antworten umgehend. „Ihr seid gut informiert“, lobt Lutz. „Das Reich war riesengroß. Nur in der Mitte war ein kleiner Fleck von Europa noch frei – und das war das Mittelmeer.“

Mindestgröße und Elitekrieger

Um die eigenen Truppen zu vergrößern, hätten die Römer deshalb in den eroberten Ländern Hilfssoldaten rekrutiert, schildert Lutz das Vorgehen. „Wer fit und groß ist, bekam ein Jobangebot. So wie du da hinten. Magst du mal nach vorne kommen“, fordert er den Sechstklässler Robin auf. Der Junge sei mit seiner Größe von 1,73 Meter wie gemacht für eine Position als Elitesoldat im römischen Heer. Die Mindestgröße für Soldaten liege aber deutlich darunter, macht Lutz klar. Schnell wird Klassenkamerad Rafael rekrutiert: Mit 1,62 Meter erfüllt dieser die Anforderung gerade so. Mit Schwert und Helm fühlen sich beide schnell wie echte Mitglieder der römischen Legion. „Ich wäre mittlerweile schon in Pension, aber wie alt mussten die Soldaten mindestens sein?“, fährt Lutz, der selbst Mitte 50 ist, mit der Fragerunde fort.