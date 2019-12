Lehrer geben Einblicke

Viernheim.Die Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH) organisiert nach den Weihnachtsferien am Samstag, 18. Januar, von 9.30 bis 12.30 Uhr einen Tag der offenen Tür. Er richtet sich an Schüler, die vor dem Wechsel an eine weiterführende Schule stehen oder im kommenden Schuljahr die Gymnasiale Oberstufe besuchen möchten, sowie deren Eltern. Die Viertklässler der Grundschulen haben bereits am Freitag, 17. Januar, die Gelegenheit im Klassenverband die Unterrichtsfächer und sonstigen Angebote der AvH kennenzulernen

Am Samstag lädt die AvH Schüler, die nach Abschluss der zehnten Klasse die Oberstufe besuchen möchten, von 10 bis 12 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in das Oberstufen-Café in der Mensa ein. Dabei stehen die Oberstufenleiterin Sarah Hoeller, Fachlehrer sowie Schüler der Oberstufe für Gespräche zur Verfügung. Neben Darbietungen aus dem Unterricht und den dazugehörigen Fachräumen, können Schüler und Eltern am Samstag außerdem die Europaschule mit ihrem Sprachenangebot und dem Fahrtenkonzept sowie die vielfältigen außerunterrichtlichen Angebote und den Ganztagesbereich kennenlernen.

Im Eingangsbereich der AvH werden Infostände der unterschiedlichen Schulzweige und der Ganztagesklassen aufgebaut sein. Auch die Elternvertreter und der Förderverein stehen für Gespräche zur Verfügung. Informationstafeln und Ausstellungen ergänzen das Angebot. Im Rhythmus von 20 Minuten finden Führungen durch das Schulgebäude statt, die einer ersten Orientierung dienen sollen, bevor sich die Besucher dann gemäß ihrer Interessen in das eine oder andere Thema vertiefen, die Chemie-Show oder die Physik-Show besuchen oder den Zirkus in der Turnhalle bestaunen können. Für jüngere Geschwisterkinder gibt es eine Kinderbetreuung und vor der Mensa erwartet die Gäste die Bewirtung durch den Förderverein. red

