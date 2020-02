Lehrgang in der Natur

2 Fotos ansehen Die Naturentdecker haben viel über die Umwelt gelernt. © Kompass/Toniatti

Viernheim.Die jungen Teilnehmer des ersten Kompass-Naturentdeckertreffens kamen in diesem Jahr am Anglerseeparkplatz zusammen und zogen gemeinsam los. Nach einem kurzen Kennenlernspiel ging es gleich um das Thema des Tages: Die Kinder wurden mit dem Vogel des Jahres vertraut gemacht – der Turteltaube. Anhand von verschiedenen Fotos lernten die kleinen Entdecker die Turteltaube von anderen Taubenarten zu unterscheiden und hörten auch, aus welchen Gründen diese Vogelart eine bedrohte Art ist und weshalb sie zum Vogel des Jahres 2020 gekürt wurde.

Laut Naturschutzbund (Nabu) findet die Turteltaube nämlich in Deutschland kaum noch Lebensraum und in den Ländern um das Mittelmeer ist sie durch legale und illegale Jagd stark bedroht. Seit 1980 hat sich der Artenbestand um 90 Prozent reduziert. Jedes Jahr wählt der Nabu ein Tiere des Jahres, um dieses durch Informationen und Schutzkampagnen in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. So hat der Nabu 2020 wieder ein gutes Dutzend Tiere ausgewählt, die auf die eine oder andere Weise bedroht sind. Beim Kompass-Naturentdeckertreffen wurde den Kindern weiterhin unterschiedliche Verhaltensweisen der Turteltaube anhand von Rollenspielen aufgezeigt. Zum Schluss wurden die Teilnehmer noch mit Vogelsprichwörtern vertraut gemacht – dafür bekam jeder einen Teil eines Satzes auf einem Zettel. Gemeinsam mussten dann die passenden Textteilen zusammengesucht werden, wie zum Beispiel: „Der frühe Vogel fängt den Wurm.“ Nach zwei Stunden machten sich die Naturentdecker auf den Rückweg.

Für naturinteressierte Kinder zwischen sechs und zehn Jahren gibt es in diesem Jahr wieder mehrere spannende Angebote. Das nächste Treffen findet am Samstag, 21. März, unter der Leitung von Anja Linder von der Naturschutzjugend (Naju) Weinheim statt. Die Treffen sind kostenlos, eine Anmeldung ist allerdings bei der Kompass-Umweltberatung, Wasserstraße 20, unter Telefon 06204/85 51 oder per E-Mail an umwelt-kompass@t-online.de erforderlich. red

