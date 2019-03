Leise Töne, handgemacht

Wer will hier wem an den Kragen? Die Groovies musizieren. © Roschauer

Viernheim.Wer auf handgemachte Musik mit leiseren Tönen steht, kommt am Samstag, 30. März, ins „Alte Brauhaus“ in der Lorscher Straße: Die Viernheimer Band Groovies spielt. Der Eintritt kostet im Vorverkauf acht Euro, an der Abendkasse neun Euro. Karten gibt es vorab im „Alten Brauhaus“ und in der Gitarrenschule Roschauer, Lorscher Straße 3. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Für das leibliche Wohl sorgt das Team des „Alten Brauhaus“. Norbert Roschauer steht mit Andreas Prodehl und Bruno Kempf auf der Bühne und sie bringen die Klassiker der Folk-, Blues-, Pop- und Rock-Musik. red

© Südhessen Morgen, Montag, 25.03.2019