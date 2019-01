Leistung hervorheben

Viernheim.Die Stadt Viernheim ist stolz auf ihre erfolgreichen Sportler. Wie jedes Jahr werden am 10. Februar alle Einzelsportler und Mannschaften mit deren Trainern im Rahmen der Sportlerehrung für ihre herausragenden Leistungen im Jahr 2018 geehrt. Es geht um Teilnehmer an Olympischen Spielen, und Hochplatzierte bei Welt-, Europa-, Bundes- und Regional- und Landesmeisterschaften. Geehrt werden außerdem Mannschaften, die bei Pokalveranstaltungen auf Bundesebene im Endspiel vertreten waren. Auch Behindertensportler und Hochplatzierte beim Bundesentscheid von „Jugend trainiert für Olympia“ und Bundeshochschulmeisterschaften sowie Aufsteiger in die nächsthöhere Spielklasse erhalten die Ehrung. Die Viernheimer Sportvereine wurden bereits per E-Mail angeschrieben.

Das für die Organisation der Ehrung zuständige Kommunale Freizeit- und Sportbüro (KFS) weist darauf hin, dass auch Sportler geehrt werden, die in Viernheim mit Hauptwohnsitz gemeldet sind und ihre Erfolge für auswärtige Vereine erzielt haben. Dieser Personenkreis wird gebeten, sich entweder unter der Telefonnummer 06204/98 82 19 zu melden oder auf der Stadthomepage als Download das Formular auszufüllen und zu schicken. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 08.01.2019