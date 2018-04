Anzeige

Viernheim.Bei kühlen Temperaturen starteten 40 Athleten der Triathlon-Abteilung des TSV Amicitia beim Sandhofer Straßenlauf. Den Auftakt machten die Jüngsten beim Bambini-Lauf über 500 Meter. Kallie Tegest (als schnellstes Mädchen), Lia Gerhardt, Melanie Schott und Frederik Birkenbihl kamen für die Viernheimer ins Ziel. Die größte Gruppe startete beim Schülerlauf über 1,4 Kilometer. Von den Triathleten schafften es gleich fünf Kids auf das Treppchen. Maya Heidemann wurde Gesamtzweite und auch zweite in der Altersklasse U16. Kallum Campbell belegte den zweiten Platz bei der männlichen U10.

Bei der männlichen U12 gingen sogar alle drei Podiumsplätze an den TSV Amicitia: Luis Illert gewann vor Julius Zengi und Paul Birkenbihl. Weiterhin am Start waren Caera Campbell, Jette Müller, Luis Adler, Corvin Münch, Tim Gutfrucht, Marlon Münch, Finn Gerhardt, Julian Gareis, Nick Schuhmacher und Moritz Richter. Beim Volkslauf über fünf Kilometer belegte die Bundesliga-Starterin Franziska Schildhauer den zweiten Platz – knapp hinter Annika Leineweber von der Leichtathletik-Abteilung des TSV Amicitia.

Gina-Marie Jukic wurde Gesamtvierte und siegte in der Altersklasse U20. Dennis Kaunerth belegte den zweiten Platz in der U16-Wertung. Ebenfalls am Start waren mit Elli, Sarah und Stuart gleich drei Mitglieder der Familie Campbell, Benedict Schnitzler, Andrea Dieter und Lena Dieter mit ihrem Guide Stefan Haas.