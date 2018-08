„Leiter“ gibt die Fahrtrichtungen vor

Anzeige

Viernheim.Von der Wasserstraße durch die Luisenstraße direkt auf die Lampertheimer Straße fahren: Was heute noch nicht geht, könnte bald Realität werden. Der Bau- und Umweltausschuss beschäftigt sich in seiner Sitzung heute Abend, 19 Uhr, im Ratssaal, mit der Einführung eines Einbahnstraßensystems in der Innenstadt.

Das Gebiet erstreckt sich von der Nibelungenstraße im Norden bis zur Luisenstraße im Süden und von der Lorscher Straße/Kirschenstraße im Osten bis zur Kettelerstraße im Westen. In einem „Leitersystem“ werden die Einbahnstraßen eingerichtet, der Verkehr schlängelt sich dann immer abwechselnd durch die Straßen. Für Fahrradfahrer sollen die neuen Regelungen nicht gelten: Die Einbahnstraßen sollen für sie in Gegenrichtung freigegeben werden.

Geplante Verkehrsführung Luisenstraße: Verkehrsführung von der Wasserstraße zur Lampertheimer Straße/Kettelerstraße. Die Vorfahrtsregelung „rechts vor links“ gilt an den Kreuzungen Luisenstraße/Lorscher Straße und Luisenstraße/Kettelerstraße. Das Parken ist auf der Fahrbahn in den markierten Flächen erlaubt. Ludwigstraße: Verkehrsführung von der Kettelerstraße zur Lorscher Straße, Aufgeschultertes Parken auf beiden Fahrbahnseiten. Alicenstraße: In beide Richtungen befahrbar, Aufgeschultertes Parken auf der östlichen Seite, Parken auf der Fahrbahn der anderen Straßenseite. Kühnerstraße: Verkehrsführung von der Kirschenstraße zur Kettelerstraße, Aufgeschultertes Parken links in Fahrtrichtung. Alexanderstraße: Verkehrsführung von der Kettelerstraße zur Kirschenstraße, Aufgeschultertes Parken links zur Fahrtrichtung. Bürgermeister-Kempf-Straße: In beide Richtungen befahrbar, Aufgeschultertes Parken nur auf einer Straßenseite. Illertstraße: Verkehrsführung von der Ketteler- auf die Nibelungenstraße, Aufgeschultertes Parken beidseitig möglich. Schultheißenstraße: Verkehrsführung von der Nibelungenstraße aus in Richtung Stadtmitte, Parken auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung rechts, Aufgeschultertes Parken auf der linken Seite nur im Bereich der Illertstraße. Bertholdus-Pfenningh-Straße: Verkehrsführung von der Kirschenstraße zur Kettelerstraße, Aufgeschultertes Parken nur noch in Fahrtrichtung rechts. su

Neben der Neuordnung der Fahrtrichtungen werden die Parkregelungen angepasst. In einigen Straßen ist weiterhin das Parken in den markierten Flächen zulässig, an anderen Abschnitten wird das Parken auf dem Gehweg (Aufgeschultertes Parken) erlaubt, andere Passagen dürfen nicht mehr zugeparkt werden. Der Entwurf, der dem Ausschuss heute vorgelegt wird, ist das Ergebnis der städtischen Planung, die die Überlegungen der Verkehrs-AG mit der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei geprüft hat.