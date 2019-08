Leiterin der Pressestelle

Bürgermeister Matthias Baaß mit Alexandra Busalt. © stadt

Viernheim.. Alexandra Busalt übernimmt zum 15. August die Leitung der Presse- und Informationsstelle der Stadtverwaltung und tritt somit die Nachfolge des mittlerweile pensionierten, langjährigen Amtsinhabers Hermann Wunderle an. In einer Pressemitteilung weist die Verwaltung auf den entsprechenden Beschluss des Magistrats hin.

Die gebürtige Viernheimerin Alexandra Busalt begann im Jahr 1988 ihre Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte bei der Stadt Viernheim und war im Anschluss in mehreren Ämtern tätig. „Aufgrund ihrer mehr als 30-jährigen Berufserfahrung als städtische Mitarbeiterin, unter anderem zuletzt als Sachbearbeiterin im Kultur- und Sportamt, ist die heutige Verwaltungsfachwirtin mit den Geschehnissen der Stadt sowie den internen Verwaltungsabläufen bestens vertraut“, heißt es in der Mitteilung. Bürgermeister Matthias Baaß, dem die Stabsstelle direkt unterstellt ist, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Alexandra Busalt und sieht in der langjährigen Mitarbeiterin eine kompetente Ansprechpartnerin für die Belange der Viernheimer Bürger im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

Alexandra Busalt ist zu den üblichen Öffnungszeiten im Rathaus (1. OG, Zimmer 102) sowie telefonisch unter 06204/98 82 38 oder per E-Mail an abusalt@viernheim.de zu erreichen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 15.08.2019