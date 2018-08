Anzeige

Viernheim.. Das geplante Einbahnstraßensystem in der Viernheimer Innenstadt (wir berichteten) fand bei den Mitgliedern des Bauausschusses grundsätzlich Zustimmung – nur mit der Umkehrung der Fahrtrichtung der Karl-Marx-Straße konnten sich die Kommunalpolitiker nicht auf Anhieb anfreunden. „Wo soll denn der Verkehr hin, der aus Süden, vom Berliner Ring her, kommt?“, fragte Walter Benz (UBV). Die Autos könnten an der Kreuzung Rathausstraße nur nach rechts und links abbiegen und suchten sich dann Wege durch kleinere Straßen.

Martin Bosold vom Ordnungsamt erläuterte den Ansatz, dass man den Verkehr vom Bürgerhaus in Richtung Stadtmitte besser ableiten wolle – und dafür die Luisenstraße in umgekehrter Richtung zum Bürgerhaus freigebe. „Man muss beobachten, inwieweit sich die Verkehrsteilnehmer andere Wege suchen“, so Carsten Miller vom Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung.

Beratung in den Fraktionen

Die Situation beobachten und die Ergebnisse auswerten will auch Erster Stadtrat Jens Bolze. „Man kann nach einem Jahr schauen, ob sich das Leitersystem bewährt hat“, wies er darauf hin, dass die Entscheidung für Einbahnstraßen keine Einbahnstraße sei und wieder rückgängig gemacht werden könne.