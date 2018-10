Lektorin stellt ihre Kultur vor

Viernheim.. Tahiti! Sonne, blaues Meer, schwarze Strände und bis zu den höchsten Gipfeln reichender Urwald. So kennt man die mitten im Südpazifik gelegene Insel mit rund 190 000 Einwohnern aus Urlaubsprospekten. Und nun steht eine waschechte Polynesierin vor der Klasse 10cG der Alexander-von-Humboldt-Schule. Ihr Name ist Jennifer Gava, und sie ist 30 Jahre alt.

Jennifer Gava gehört zu den zwölf Lektoren des Institut Français Deutschland, die in diesem Schuljahr bundesweit unterwegs sind, um Schüler für die französische Sprache und Kultur zu begeistern. „Französisch ist so schwierig“, heißt es oft. Das Programm von France-Mobil beweise indes, dass man eine Fremdsprache spielerisch leicht und mit viel Spaß erlernen könne, heißt es auf der Internetseite des Institut Français.

Junge Französinnen und Franzosen sollen den Schülern ein aktuelles und oft überraschendes Bild Frankreichs vermitteln. Hierbei kommen Spiele, aktuelle Musik, Zeitschriften und auch Filme zum Einsatz. Also alles, was Spaß und neugierig macht. Die Aktion France-Mobil wird auch vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) getragen. Seit 2002 haben die Lektoren schon 1,25 Millionen Jugendliche in mehr als 15 000 Schulen besucht.

Eingeladen wurde Jennifer Gava von Lehrerin Mona Gutknecht, die seit drei Jahren an der AvH Französisch unterrichtet und das FranceMobil aus ihrer eigenen Schulzeit kennt. Ihre Initiative erklärt sie damit, dass die zehnten Klassen des Gymnasialzweigs im kommenden Schuljahr die Möglichkeit haben, Französisch abzuwählen. Dem wolle sie entgegenwirken, so Gutknecht.

Unterhaltsame Spiele

Drei zehnte Klassen und die Klasse Q12 nehmen an diesem besonderen Unterricht teil. Mit den zwölf Mädchen und neun Jungen der 10cG spricht Jennifer Gava die ganze Stunde Französisch. Sie beginnt mit einem Ja-Nein-Spiel, bei dem die Lektorin den Schülern Fragen stellt und diese sich je nach Antwort auf der rechten oder der linken Seite des Klassenzimmers versammeln müssen. Bei einem anderen Spiel kommt ein Schaumstoffwürfel zum Einsatz. Abhängig von der Zahl sollen die Schüler eine Antwort formulieren. Die Fragen lauten: Wie heiße ich? Was möchte ich einmal werden? Wo war ich in Frankreich schon gewesen? Oder: Was liebe ich an Frankreich besonders?

Am meisten Spaß macht den Zehntklässlern das Ratespiel zur französischen Pop-Musik: Jennifer Gava spielt Lieder vor, die alle von Interpreten mit Migrationshintergrund gesungen wurden. Dabei erweisen sich die Schüler beider Rateteams als wahre Experten. Zum Abschluss führt Gava einen Film über ihre Heimat vor und zeigt damit nochmals, wie verbreitet die französische Sprache in der Welt ist. kos

