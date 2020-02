Lena Dieter bereitet sich vor

Viernheim.Para-Triathletin Lena Dieter (3.v.l.) startet am 5. März bei einem Wettkampf in Abu Dhabi. Zur Vorbereitung auf die Saison verbrachten Lena Dieter und ihr Guide Delia Blaess (2.v.l.) sieben Tage auf Lanzarote in einem Trainingscamp von Nicole und Lothar Leder. 20 Teilnehmer zwischen 18 und 60 Jahren wurden dort individuell betreut. Jeden Morgen wurde eine Stunde geschwommen, drei bis vier Stunden Rad gefahren, dann stand ein schneller Fünf-Kilometer-Lauf an. Dieter und Blaess fliegen am Montag nach Abu Dhabi. Um 15.06 Uhr Ortszeit fällt am Donnerstag der Startschuss. su

