Nach 14:22 Minuten und 750 Meter Schwimmen kam Lena Dieter als Zweitplatzierte in die Wechselzone. Neopren, Schwimmbrille und Bademütze alles in Kisten verpackt werden, nichts durfte mehr auf dem Boden liegen. Mit Radschuhen, Helm und Brille schoben Lena und Jana das Renntandem aus der Wechselzone. Auf der Radstrecke konnten sie gleich ein paar Meter auf die Führenden gutmachen, zu dem Zeitpunkt lag Annouck Curzillat aus Frankreich vor der Italienerin Anna Barbaro vorne. Als das Viernheimer Duo an der Wechselzone absteigen wollten, blieben sie mit einem Pedal hängen und stürzten. Glücklicherweise waren beide nicht verletzt und konnten weitermachen. Weil sie den Radhelm zu früh geöffnet hatten, bekamen sie aber eine 20-Sekunden-Zeitstrafe. Sie saßen die Strafe ab und gingen als drittes Team auf die Laufstrecke. Kurz vor Ende des Laufkurses standen die Deutschen immer noch auf der Anzeigetafel der Penaltybox. Um keine Disqualifikation zu riskieren, saßen Lena und Jana nochmal 20 Sekunden ab.

Kurz vorm Ziel alles gegeben

Auf den letzten Kilometern gaben die zwei alles, überholten Italien und rannten auf den zweiten Platz vor (1:22:02 Stunden). Mit dem Silberrang war Lena Dieter überglücklich – und erleichtert, dass das Rennen mit Jana Hess so gut geklappt hatte.

Weil die männlichen deutschen Starter ebenfalls hervorragend abschnitten – erster Platz für Martin Schultz, erster Platz für Max Gelhaar und vierter Platz für Stefan Lösler – war es ein erfolgreicher Weltcup für die deutsche Mannschaft. su

