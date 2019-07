Lena Dieter unschlagbar

Lena Dieter (l.) und Lena Kämmerer geben alles für den Sieg. © Usler

Viernheim.Lena Dieter hat sich erneut den deutschen Meistertitel im Paratriathlon über die Sprintdistanz geholt. Die Viernheimer Triathletin gewann damit zum siebten Mal in Folge die Goldmedaille.

Die deutschen Meisterschaften wurden im Rahmen des Hamburg-Wasser-World-Triathlons ausgerichtet. Lena Dieter ging dort mit ihrem langjährigen Guide Lena Kämmerer an den Start. Ein defektes Rad am Tandem konnte gerade noch rechtzeitig mit Hilfe von Mutter Andrea Dieter repariert werden, so dass beide Athletinnen pünktlich zum Start an der Alster eintrafen.

Die 500 Meter lange Schwimmstrecke absolvierten die beiden in 9:13 Minuten. Der Radkurs über 20 Kilometer sowie die fünf Kilometer lange Laufstrecke wurden aber zu einer großen Herausforderung: Die Strecken waren hoch frequentiert, was den Wettkampf für die sehbehinderte Athletin und besonders für ihre Begleiterin sehr anspruchsvoll machte. Nach 33:07 Minuten auf dem Rad wechselte das „Team Lena“ in die Laufschuhe und überquerte nach 1:09:34 Stunden hochzufrieden die Ziellinie. su

