Lennys Geschichte weckt Leselust

VIERNHEIM.. Eine Buchhandlung zu besuchen, hat meistens einen Grund: ein Buch finden und kaufen. Knapp 300 Viernheimer Schüler bekommen in dieser Woche sogar ein Buch geschenkt, wenn sie in die Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“ kommen. Der Grund ist der „Welttags des Buches“ am 23. April und die Aktion „Ich schenk’ dir eine Geschichte“. Seit 1996 wird ein extra Exemplar eines Jugendromans herausgebracht, das verschenkt wird.

Alexandra Kohm-Killat erklärt den Viert- und Fünftklässlern in dieser Woche, wie der „Welttag des Buches“ überhaupt entstanden ist. Und der soll nicht an das erste erschienene Buch erinnern, wie einige Schüler vermuten. Die Unesco hat den weltweiten Feiertag für das Lesen, für Bücher, für die Kultur des geschriebenen Wortes und auch für die Rechte der Autoren eingeführt. Auf das Datum 23. April ist man gekommen, weil es an diesem Georgstag in Spanien den Brauch gab, ein Buch zu verschenken.

Diese Geste haben Verlage und Buchhandlungen aufgenommen und gemeinsam mit Kooperationspartnern die Aktion „Ich schenk’ dir eine Geschichte“ realisiert. In den vergangenen 21 Jahren wurden über 15 Millionen Bücher an Kinder verschenkt – und in diesem Jahr erhöht sich die Zahl nochmals. Bevor die Viernheimer Schüler ihre Lektüre erhalten, werden sie auf eine kurze Schnitzeljagd durch die Innenstadt geschickt. Und dann bekommt jeder das Buch zur Aktion „Ich schenk’ dir eine Geschichte“, das um einen Comic-Teil ergänzt ist und sich damit für Integrations-, Inklusions- und Willkommensklassen eignet.