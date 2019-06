„Leon“ fasziniert die Kinder

Viernheim.„Leon“, der Kinderkommissar, begrüßt in Lebensgröße die jüngsten Gäste beim Tag der offenen Tür der Viernheimer Polizei. Nur wenige Augenblicke später ist der Löwe in Uniform ganz klein und taucht in der Polizei-Puppenbühne auf.

Die Kinder auf den Bänken vor der Puppenbühne erleben, wie Kasper und Max die Hilfe-Inseln kennenlernen. Hilfe-Inseln sind Anlaufstellen für Kinder. „Wo so ein Plakat hängt, bekommen Kinder sofort Hilfe“, erklärt die Puppe „Frau Müller“ das gelbe Schild mit Kinderkommissar „Leon“ als Erkennungszeichen. Kinder dürfen dort um Hilfe bitten, wenn sie sich in Gefahr befinden, wenn sie sich verlaufen haben oder es ihnen einfach nicht gut geht.

Ehrenamtliche Akteure

„Aber macht keine Scherze, sonst glaubt euch keiner mehr, wenn es ernst wird“, ermahnt „Leon“ am Ende des Stücks die jungen Zuschauer. Die Polizei-Puppenbühne wird vom Verein „Bürger und Polizei“ betrieben.

„Es sind keine Polizisten, sondern ehrenamtliche Bürger, die hier als Spieler und Sprecher mitmachen“, erklärt Peter Hoffmann. Der Kinder- und Jugendbeauftragte der Polizeidirektion Bergstraße bringt am Ende den großen „Leon“ noch einmal mit zu den Kindern. Weil alle bei der Geschichte gut aufgepasst haben, bekommen sie einen echten Kinder-Kommissar-Ausweis, natürlich direkt vom großen „Leon“. su

