Lernen – mit Abstand!

Viernheim.Fast vorsichtig betreten die Schüler der Friedrich-Fröbel-Schule am Montagmorgen um Viertel vor acht das Schulgelände. Es ist der erste Tag nach fünf Wochen zu Hause. Fünf Wochen, in denen die Neunt- und Zehntklässler ihre Freunde und Lehrer nicht gesehen haben.

Und um die Rechnung zu vervollständigen: Es bleiben ihnen noch vier Wochen, bis die Abschlussprüfungen stattfinden. Vier Wochen, in denen sie in kleinen Lerngruppen den Prüfungsstoff noch einmal wiederholen. Vier Wochen, in denen sie sich an die neuen Verhaltensregeln in der Schule gewöhnen müssen, bevor sie dann wieder, so sagt Schulleiter Markus Taube, vom Unterricht freigestellt sind.

Damit die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus möglichst niedrig bleibt, müssen die Schüler und die Lehrer eineinhalb Meter Abstand voneinander halten. Darauf weisen Schilder an den Eingangstüren des Schulgebäudes hin – und Schulleiter Taube, der an diesem Morgen gleich einige Jugendliche daran erinnert. „Die Türgriffe sollen sie bestenfalls nicht mit der Hand berühren, sondern mit dem Arm aufstoßen“, sagt er. Aber diese Verhaltensweisen spielten sich mit der Zeit bestimmt ein. In diesem Jahr machen drei Klassen, die 10aM, die 10bM und die 9aP, ihren Abschluss. Da die neunte Hauptschulklasse klein ist, kann sie von einem Lehrer unterrichtet werden. Die beiden Realschulklassen werden in vier Lerngruppen mit etwa zehn Schülern aufgeteilt, die dann jeweils von einem Lehrer unterrichtet werden.

Saubere Hände

Für hygienisch saubere Hände steht Desinfektionsmittel bereit; Atemschutzmasken seien schon bestellt. „Die müssten heute kommen“, sagt Taube. Die Schüler können, müssen sie aber nicht tragen. Die Toilette darf immer nur ein Schüler betreten. Während des Unterrichts bleiben deshalb die Türen zu den Klassenzimmern geöffnet, damit sich die Schüler absprechen können, wenn sie während des Unterrichts auf Toilette gehen. In der Pause achtet ein Lehrer darauf, dass nur ein Schüler das WC betritt.

Der Pausenhof ist mithilfe von Kreide in drei Bereiche aufgeteilt, für jede Klasse einen Bereich plus einen separaten Eingang zu den Klassenzimmern. Hier trudeln die Schüler an diesem Montagmorgen nacheinander und noch etwas verschlafen ein. Einige rennen aufeinander zu und wollen sich umarmen, bremsen dann aber noch rechtzeitig ab. Viele tragen bereits Atemschutzmasken, alle stehen mit Abstand voneinander auf dem Schulhof und wissen nicht so recht, wie sie sich verhalten sollen.

Ugur ist es am Morgen schwer gefallen, aufzustehen, erzählt er. Fünf Wochen habe er nun ausschlafen können. Einerseits freue er sich, seine Klassenkameraden wieder zu sehen. Andererseits werde angesichts der bevorstehenden Prüfungen eine harte Zeit auf ihn zukommen. „Auch wenn ich mich daheim gut konzentrieren kann, habe ich in der Schule einfach eine viel bessere Arbeitshaltung. Ich bin froh, dass wir wieder kommen können“, sagt er. Auch wenn man Abstand halten müsse, sei das doch besser als nichts.

Weil die Zehntklässlerin Sophia viele Geschwister hat, kann sie sich zu Hause nicht so gut konzentrieren. In der Schule gehe das besser. „Und ich bin echt froh, dass ich meine Freunde wieder sehe. Zu Hause war es so langweilig!“ Auch für Nicklas, 16 Jahre, ist es ungewohnt, nach so langer Zeit wieder hier zu sein. Aber auch er ist froh, dass er seine Freunde wieder sieht und mit ihnen für die Prüfung lernen kann. Wegen Corona mache er sich keine Sorgen. „Solange sich alle an die Verhaltensregeln halten, habe ich keine Bedenken, in die Schule zu gehen.“

Markus Taube sieht seine Schule gut vorbereitet. „Vielleicht werden wir einige Dinge noch ändern, wenn wir in der Praxis merken, dass sie nicht funktionieren“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Silke Seitz. Aber das werde sich zeigen.

Der Pausenhof der Grundschule blieb an diesem Vormittag leer. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hatte am vergangenen Freitag entschieden, dass die Schulpflicht in der Jahrgangsstufe vier weiter ausgesetzt bleibt (wir berichteten). „Von unserer Seite aus war bereits alles vorbereitet“, bedauert Taube. Wann es für diese Schüler weitergeht, steht noch nicht fest.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 28.04.2020