Lernen, um auf eigenen Füßen zu stehen

Viernheim/Silly.Der 16-jährige Jaques Quédraogo und die 18-jährige Julienne Kiemde haben zusammen mit 28 weiteren Jugendlichen als neuer Jahrgang eine Ausbildung im Berufsbildungszentrum von Silly gestartet. Silly ist die Partnergemeinde Viernheims im westafrikanischen Burkina Faso. In den nächsten drei Jahren sollen ihnen die modernen Techniken im landwirtschaftlichen Bereich sowohl in der Theorie als auch in der Praxis vermittelt werden. „Der Ausbau der beruflichen Bildung ist eine konsequente und notwendige Fortführung der Förderung der Schulen, die schon seit über 25 Jahren von dem Partnerschaftsverein Focus unterstützt werden“, betont Klaus Hofmann, Erster Vorsitzender des Vereins.

Jugendliche sammeln Erfahrung

Das Berufsbildungszentrum ist als Musterfarm konzipiert, auf der die Jugendlichen während der Ausbildung leben und lernen. Festangestellte Lehrer und Honorarkräfte unterrichten im theoretischen und praktischen Unterricht in den Bereichen Ackerbau, Gemüseanbau, Nutztierhaltung, Weiterverarbeitung und Konservierung von Lebensmitteln. Sie legen Wert auf Fachkompetenz und hohe Praxisorientierung. Die Schüler sollen eigene Erfahrungen auf dem Acker und in den Gemüsegärten sammeln und auf sich selbst gestellt mit Nutztieren umgehen.

Da die Jugendlichen sehr unterschiedliche Vorkenntnisse mitbringen, wurden zu Beginn der Ausbildung Inhalte der Fächer Französisch und Rechnen wiederholt, berichtet Hofmann. Nach einer Theoriephase arbeiten die Auszubildenden zur Zeit auf eigenen Parzellen, um das Wissen in der Praxis anzuwenden. Es folgen die Module „Kompostherstellung“ und „Absteckung und Abgrenzung von Feldern“. Darüber hinaus erhalten die Jugendlichen das notwendige Grundwissen in Betriebswirtschaftslehre und Buchhaltung, um nach der Ausbildung selbstständig eine eigene berufliche Existenz aufzubauen.

Die Ausbilder werden durch die Direktion der Ausbildungsschulen fortgebildet, bevor sie die Inhalte der einzelnen Module unterrichten, damit vom Jugendministerium eine Evaluierung stattfinden kann. „Besonders wichtig für mich ist, dass die Qualifikation in landwirtschaftlichen Berufen die Landflucht der Jugendlichen verhindert und Chancen für selbstständige Entwicklungsmöglichkeiten schafft“, sagt Hofmann. Der Berufsschullehrer Bouma Bazie war Anfang November in Viernheim und berichtete mehr als 700 Schülern in der Region über das Alltagsleben der Menschen in Burkina Faso. Er kam auch immer wieder auf das Projekt „Ein Kind – ein Baum zu sprechen“.

Die Ausbildung erweitert die Ernährungsgrundlage der Menschen durch hochwertige Lebensmittel und verringert die Anzahl der Krankheitsfälle aufgrund des Mangels an Vitaminen, Mineralien und Eiweiß.

Quédraogo und Niemde hoffen laut Hofmann, dass ihnen durch ihre Ausbildung Methoden und Verfahren vermittelt werden, um dem Klimawandel zu begegnen, der sich bereits seit Jahren durch weniger und kürzere Regenzeiten bemerkbar macht. Focus wirbt für die Übernahme einer Ausbildungspatenschaft. Sie kostet zehn Euro pro Monat und ermöglicht dem Verein die Deckung der laufenden Kosten für die Unterbringung der Jugendlichen und für das Lehrpersonal. bur/JR

