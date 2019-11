Leseratte Ratz sucht Buchstaben

Viernheim.. Zwei Leseratten machen sich auf die Suche nach verschwundenen Buchstaben: Am Freitag, 15. November, ist das Klexs Theater mit dem Stück „König Rattus und die Ritter der Käserunde“ zu Gast im Theater am TiB (TaT). Beginn der Vorführung ist um 15 Uhr.

Im Mittelpunkt steht die Leseratte Ratz: Sie will in ihrem Lieblingsbuch „König Rattus und die Ritter der Käserunde“ lesen – doch alle Buchstaben sind verschwunden. Also muss die Ratte zusammen mit Ratte Wuschel die Zauberzutaten für die Wörter wiederfinden. Ob die beiden Leseratten es tatsächlich schaffen, die verschwundenen Buchstaben wieder in ihr Lieblingsbuch zurückzubringen, können die kleinen Zuschauer des TAT-Theaters erleben. Für die Vorstellung am Freitag sind noch wenige Restkarten an der Tageskasse zu haben. Der Eintrittspreis liegt bei vier Euro für Kinder. Erwachsene zahlen fünf Euro. su

