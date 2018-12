Leserbrief „Ich fühle mich getäuscht“

Viernheim.Zur Gebührenerhöhung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB):

Nachdem die Grundsteuer in Viernheim schon mit Abstand die höchste in der Kurpfalz ist (die Hauseigentümer genauso wie Mieter betrifft), schlagen jetzt auch noch die Müllgebühren exorbitant zu Buche, für die es als Bürger aufgrund der Monopolsituation keine Alternativen gibt. Wie kürzlich zu lesen war, sollen die Müllgebühren für alle Abfallstoffe (Restmüll, Biomüll, Papier) zum 1. Januar 2019 um 25 Prozent angehoben werden. Und das nach nur 6 (in Worten sechs) Monaten Beitritt der Stadt Viernheim zum ZAKB!

Bei der Bürgerinformation zur Einführung des neuen Systems im Rathaus am 16. März 2018 erhielt ich auf meine Nachfrage, warum die Leistungen nicht am Markt ausgeschrieben wurden, die Antwort von einem Vertreter der Stadt Viernheim, dass man mit Beitritt zum ZAKB einen gesicherten Qualitätsstandard und Gebührenstabilität haben möchte. Beides ist nicht eingetroffen. Die Biotonnen werden – im Vergleich zur Firma Hofmann – nicht richtig geleert (nicht nur im Winter) und bei der Anhebung der Gebühren um 25 Prozent fühle ich mich arglistig getäuscht und nicht adäquat von den gewählten Politikern der Stadt Viernheim vertreten. War das ein „Lockvogelangebot“, das der ZAKB der Stadt Viernheim vor sechs Monaten zum Beitritt in den ZAKB unterbreitet hat?

Ich erwarte von den gewählten Volksvertretern der Stadt Viernheim, dass gegenüber dem ZAKB hinsichtlich Höhe der Gebühren entschieden vorgegangen wird, andernfalls um sofortigen Austritt aus dem ZAKB und Neuausschreibung der Leistungen am Markt. Wie auf europäischer Ebene möglich, treten sogar große Länder aus bestehenden Vereinbarungen aus (Brexit), so dass ein Austritt aus dem ZAKB im Vergleich dazu ein Kinderspiel sein sollte. Gerne bin ich bereit, die Stadt Viernheim bei der Ausschreibung der Entsorgungsleistungen zu unterstützen, da Ausschreibungen im Werkvertrag zu meinen täglichen beruflichen Aufgaben in einem großen Konzern hier in der Region gehören.

Andernfalls werde ich mich bei den nächsten Kommunalwahlen umorientieren, da für mich die großen Parteien bisher „immer ein Zuhause“ waren und hoffe dann, dass andere Wähler genauso denken.

© Südhessen Morgen, Freitag, 28.12.2018