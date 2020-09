Lesung in zwei Sprachen

Die Kinder malen Motive aus dem Bilderbuch nach. Sandra Usler

Viernheim.„Sorum ist groß, Anders ist klein. Sie ist aus Watte und er ist aus...“, liest Erzieherin Bärbel Bugert vor. „Stein!“, rufen die Kinder laut und werden sofort wieder leise. Denn jetzt trägt Soudabeh Soltani den Vers in ihrer Muttersprache persisch vor. Die Kindertagesstätte St. Hildegard nimmt am Monat der Sprachen mit einem Video zu einem Bilderbuch teil. Ausgewählt wurde „Sorum und Anders“ – ein Pappbilderbuch, in dem in knappen Reimen erklärt wird, dass es gerade die Unterschiede sind, die das Miteinander bunt und lustig machen.

Aus jeder Gruppe haben fünf Kinder an dem Projekt teilgenommen und die Bilder aus dem Buch nachgemalt. Da sind die beiden Fantasiewesen Sorum und Anders zu sehen, beim Spielen, Essen und Schlafen. Zu jedem Vierzeiler, die in zwei Sprachen vorgelesen werden, gibt es eine passende Illustration.

Das Video mit den Bildern und der Geschichte ist ab Montag, 28. September, auf der Internetseite des Lernmobils unter lernmobil-viernheim.de/monat-der-sprachen zu sehen. Und da können nicht nur deutsch-, sondern auch persischsprachige Kinder die Geschichte verfolgen und die Botschaft hören: „Sorum sein ist voll OK, und Anders sein tut auch nicht weh“. su

© Südhessen Morgen, Montag, 28.09.2020