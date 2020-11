Lesung thematisiert Klimawandel

Viernheim.Bei einer digitalen Lesung hat die Schriftstellerin Kristina Scharmacher-Schreiber an der Friedrich-Fröbel-Schule ihr Buch „Wie viel wärmer ist ein Grad?“ vorgestellt. Organisiert hatte die Veranstaltung laut einer Pressemitteilung Ousseini Ouedraogo, Mitarbeiter des Stadtteilbüros West sowie Koordinator für kommunale Entwicklungspolitik.

Teilnehmen konnte nur die Ganztagsklasse 7a, da die Klassen wegen der Corona-Pandemie nicht gemischt werden dürfen. In ihrem Buch erklärt die Autorin mit vielen anschaulichen Illustrationen die Folgen einer Klimaerwärmung um nur ein Grad. Es sei richtig, so Scharmacher-Schreiber, dass sich das Klima des Planeten schon immer verändert habe, beispielsweise während der kleinen Eiszeit im 17. Jahrhundert oder durch den Ausbruch des Vulkans Krakatau im Jahr 1883. Der aktuelle Klimawandel sei jedoch menschengemacht.

Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl konnten die Schüler sich mit der Autorin leichter austauschen, etwa über die Ursachen der Klimaerwärmung. Dabei ging es unter anderem um die Themen Wegwerfartikel, Mikroplastik, Flugreisen, Treibstoffe, Verkehrsmittel, Globalisierung und Energie.

Die Jugendlichen fanden laut der Mitteilung, dass manche Entscheidungen schwierig zu treffen sind, gerade in Bezug auf das Reisen. So würden die Schüler zum Beispiel gerne wieder Austauschpartner in Litauen besuchen oder Angehörige in einem anderen Land wiedersehen dürfen.

Auch sei der gestiegene Verbrauch an Einwegverpackungen durch Abhol- und Lieferdienste vieler Restaurants während der Pandemie unvermeidbar. Scharmacher-Schreiber erklärte außerdem, es sei wichtig, dass junge Menschen nicht nur mahnende Worte und Zahlen hörten.

Vielmehr sollten Politiker auch zeigen, wie sie den Klimawandel konkret in den Entscheidungen für ihre Stadt oder ihren Kreis berücksichtigen und wie die Jugendlichen sich selbst für die Gestaltung ihrer Zukunft einbringen können. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.11.2020