Letzte „Spielerei“ vor Sommerpause

Viernheim.Spielen hat zu jeder Jahreszeit seinen Reiz, und auch in jedem Alter: Die Evangelische Jugend lädt deshalb alle spielbegeisterten Menschen von neun bis 99 Jahren zu einem Spieleabend ein. Die nächste „Spielerei“, die letzte vor der Sommerpause, findet am Freitag, 22. März, von 19 bis 21 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum statt. Große und Kleine, Alte und Junge können in kleinen oder größeren Gruppen altbekannte oder neue Spiele ausprobieren - egal ob Kartenspiele, Strategiespiele oder Aktionsspiele. Eigene Spiele können mitgebracht werden. Gemeindepädagogin Sabine Lorenz und ihr Team freuen sich auf Mitspieler. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.03.2019