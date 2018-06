Anzeige

Viernheim.Viele starke Leistungen und persönliche Bestmarken gab es für die Schüler-Leichtathleten des Viernheimer Turnvereins (VTV) bei den Südhessischen Einzelmeisterschaften in Darmstadt. Dazu kamen noch vordere Platzierungen und auch zwei Meistertitel konnten gefeiert werden.

Persönliche Bestleistung

Im 800-Meter-Lauf konnte Sofie Jäckisch in der Altersklasse W13 mit einem fulminanten Endspurt auf den letzten 150 Metern ihre Konkurentinnen hinter sich lassen und wurde in 2:35,09 Minuten Südhessische Meisterin. Auch Nils Tegethoff (M15) stand im Diskuswerfen (ein Kilogramm) nach einer persönlichen Bestleistung von 28,58 Metern am Ende auf dem Siegertreppchen ganz oben. 8,97 Meter im Kugelstoßen (vier Kilogramm) bedeuteten zudem die Vize-Meisterschaft.

Lilli Jäckisch konnte im 800-Meter-Lauf der W12 überzeugen und belegte mit 2:50,70 Minuten und in persönlicher Bestzeit den dritten Platz. Nico Geisinger (M15) konnte sich ebenfalls über seine persönliche Bestleistung und Platz drei freuen, nachdem er den Diskus auf eine Weite von 20,64 Meter geschleudert hatte.