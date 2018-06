Letzter Auftritt in der Oberliga

Anzeige

Viernheim.Zum Ende der Saison 2017/18 sind noch einmal alle Frauen- und Mädchenteams des TSV Amicitia Viernheim am Ball. Die erste Frauenmannschaft hat sich mit dem Abstieg aus der Oberliga Baden-Württemberg abfinden müssen. Das letzte Rundenspiel am heutigen Samstag ist dagegen für den Gegner noch entscheidend: Gastgeber TSV Neckarau kämpft noch um den Klassenerhalt und muss gegen die Viernheimer punkten, damit er den Platz am rettenden Ufer behält.

Das Rhein-Neckar-Derby in der Oberliga ist also durchaus spannend. Das TSV-Amicitia-Team hatte lange gehofft, den Klassenerhalt zu packen, doch dem jungen Team fehlte es an Erfahrung und mitunter an der notwendigen Durchschlagskraft. Alle Konzentration gilt heute trotzdem dem Spiel in Neckarau (17 Uhr), schließlich will man dem Konkurrenten nicht nur ein Bein stellen, sondern auch eine gelungene Generalprobe für das nächste Wochenende abliefern.

Für die Frauen 1 steht dann mit dem Pokalendspiel gegen den Karlsruher SC (Samstag, 15 Uhr) der Saisonhöhepunkt zum Rundenabschluss an.