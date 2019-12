Letzter Lauf der IGL

Viernheim.Vor der Auflösung der Viernheimer Interessengemeinschaft der Langstreckenläufer (IGL) am 31. Dezember (wir berichteten) trafen sich die Mitglieder ein letztes Mal zum Start des Stundenlaufs. Dabei ging es um den Erwerb des Laufabzeichens des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV).

„Heute stehe ich nach 30 Jahren hier, um den letzten Lauf der IGL als Stundenlauf zu starten“, sagte Alice Martin mit ein wenig Wehmut in der Stimme. Zum Trost für das Ende der Laufgruppe hatte sie einen reichgedeckten Gabentisch mitten im Viernheimer Wald aufgeschlagen, worüber sich die Anwesenden sehr freuten. Von der Gruppe, die sich hier einfand, liefen die meisten schließlich zwei Stunden, andere eine Stunde, und der Rest nutzte die Möglichkeit, beim Nordic Walking das DLV-Laufabzeichen in dieser Klasse zu erwerben.

Der Stundenlauf im Viernheimer Wald dient gleichzeitig als Erinnerung an Kurt Radicke. Er machte den Langstreckenlauf in der Stadt so beliebt und organisierte auch den ersten Stundenlauf. Für die Läufer, die in den Jahrzehnten des IGL-Stützpunktes Marathons und Ultradistanzen hinter sich brachten, war der letzte Stundenlauf eine ganz besondere Veranstaltung, für die alle Anwesenden Alice Martin herzlich dankten. H.T.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 12.12.2019