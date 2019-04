Licht der Kerzen macht Mut

Viernheim.. „Jeder von uns hat eine eigene Lebensgeschichte – voller schöner Erlebnisse, Geborgenheit und Zuversicht, aber auch mit dunklen und schmerzhaften Momenten.“ Beim gemeinsamen Beten des Jugendkreuzwegs versetzen sich die Jugendlichen in die schwersten Stunden Jesu hinein.

Der Kreuzweg „Ans Licht“ wurde gestaltet mit Bildern von Ben Willikens. Der Künstler setzt in seinen Fotografien nur wenige Elemente ein, die in der Wechselwirkung von Hell und Dunkel stehen: ein Stuhl im dunklen Zimmer, nur durch das kleine Fenster fällt Licht. Jedes Bild, das auf die Leinwand projiziert wird, ist von einem Lied begleitet. Dazu gibt es Texte, die Mitglieder der KJG, der Messdiener und der Firmbewerber vorlesen. Sie gehen auf den jeweiligen Augenblick während des Wegs Jesu zum Kreuz ein und setzen ihn in ihren eigenen Kontext. „Wem hilfst du, wer hilft dir?“, „Wie ist es, wenn dir die Kraft ausgeht?“, „Fühlst du dich verraten, bloßgestellt?“ oder „Kennst du den Moment, in dem nichts mehr so war wie vorher?“, fragen die Jugendlichen.

Fünf große Kerzen werden entzündet, die symbolisieren sollen, dass Leid, Gewalt und Tod nicht das letzte Wort haben. Die Jugendlichen entzünden anschließend selbst ein Licht und beten dafür, dass Jesus für andere leuchtet. su

© Südhessen Morgen, Montag, 08.04.2019