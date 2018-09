Licht und Schatten

Viernheim.Die Handballjugend des TSV Amicitia ist mit Siegen und Niederlagen in die neue Saison gestartet. Während die B- und C-Jugend ihre Spiele gewannen, mussten sich die D- und E-Jugend geschlagen geben. Die neu formierte männliche E-Jugend unterlag im ersten Saisonspiel der HG Saase mit 12:25. Nach einem nervösen Start mit einigen Fehlwürfen übernahmen die Gäste die Führung und baute diese bis zur Halbzeitpause auf 7:17 aus. Die Spieler des TSV Amicitia agierten nach dem Wechsel sichtlich ruhiger. Die Torhüter glänzten durch tolle Paraden, weil ihre Vordermänner besser in der Abwehr standen und vorne wurden noch einige Treffer erzielt. Dennoch reichte es nicht, die Partie noch zu drehen.

E-Jugend: Jan Gärtner, Dustin Miller; Luke Resch, Tobias Leineweber, Nico Schlicher, Dominik Rihm, David Hihn, Ingmar Risser, Marco de Rugeriis, Felix Martin.

Auch die männliche D-Jugend ist mit einer Niederlage in die Saison gestartet. In der neu eingeführten Landesliga Nord trat das Team gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen an und verlor mit 13:21. Die Mannschaft ging motiviert in die Partie und lag mit 2:0 in Führung. Bis Mitte der ersten Halbzeit konnten die Viernheimer das Spiel ausgeglichen gestalten und die geübten Abläufe im Angriff sehr gut umsetzen.

Im Spielverlauf ließen die Viernheimer gute Torchancen liegen, auch die Abwehrarbeit wurde vernachlässigt, so dass sich die HG bis zur Halbzeit mit fünf Toren absetzen konnte (8:13). Die Halbzeitpause nutzte das Trainerteam, um die Abwehr umzustellen. Die Jungs konnte den Rückstand zunächst verkürzen, doch die Gegner nutzten die technischen Fehler, vergebene Torchancen und die passive Deckungsarbeit zu Gegentreffern aus.

D-Jugend: Luca Adler, Mathis Birk, Jonas Werle, Magnus Ernst Wagner, Jannis Schmelcher, Mika Kühnberger, Tim Flueß, Tobias Kumb, Nils Schlosser, Tristan Lang, Dominik Frei. su

© Südhessen Morgen, Montag, 24.09.2018