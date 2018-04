Licht vertreibt das Dunkel der Sünde

Anzeige

Viernheim.Ein Pfarrer hat einen Termin beim Psychiater. Dieser will herausfinden, was ihn bedrückt und fragt: „Reden Sie im Schlaf?“ „Nein“, antwortete der Pfarrer. „Ich rede nur, wenn andere schlafen.“ Dies war einer von drei Witzen, die Markus Eichler beim Ostergottesdienst am frühen Morgen des Ostersonntags von der Kanzel herunter erzählte. Vorher war bei trockenem Wetter, in familiärer Runde auf dem Rasen vor der evangelischen Auferstehungskirche die Osterkerze am Osterfeuer entzündet und mit den Worten „Christus, Licht der Welt“ in die dunkle Auferstehungskirche getragen worden. Für Pfarrer Eichler ist die entscheidende Frage, wie Christen ihren Glauben und ihre Osterfreuden authentisch leben und miteinander teilen können?

„Ostern ist ein fröhliches Fest. Die Botschaft verändert Leben. Schenkt neue Hoffnung. Sie lässt befreit aufatmen. Lasst uns lebendig und fröhlich unseren christlichen Glauben bekennen. Denn Gott hat uns in seinem Sohn, Jesus Christus, zu einem neuen Leben befreit“. Die Auferstehung Jesus Christi nach seinem Tod am Kreuz ist das Zentrum und Fundament des christlichen Glaubens, so dass Abermillionen von Christen auf der ganzen Welt die Osterfeiertage festlich begehen.

Neun Stunden vorher hatten schon die Katholiken an der Marienkirche und vor St. Hildegard Osterfeuer entzündet. Pünktlich um 21 Uhr am Karsamstag hatte sich so eine große Schar von Gläubigen um die Rasenfläche zwischen der Marienkirche sowie dem Pfarr-und Jugendhaus versammelt. Pfarrer Ronald Givens und Kaplan Christian Kaschub, unterstützt von einer großen Schar Ministranten, entzündeten dort das hellleuchtende Osterfeuer. Mit den Worten „Das ist die Nacht, in der das Licht das Dunkel der Sünde vertrieben hat“, entzündete Pfarrer Givens die Osterkerze, die dann mit den Worten „Lumen Christi“ feierlich in die stockdunkle Marienkirche getragen wurde und diese mit ihrem Glanz erhellte.