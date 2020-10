Lichter für Verstorbene

Viernheim.Die katholischen Pfarreien feiern anlässlich von Allerseelen und Allerheiligen in diesem Jahr drei Gottesdienste. Sie beginnen laut einer Pressemitteilung am Samstag, 31. Oktober, um 18 Uhr, am Sonntag, 1. November, um 10.15 Uhr sowie am Montag, 2. November, um 19 Uhr jeweils in der Apostelkirche. Die Verantwortlichen bitten Besucher darum, sich nur zu einem dieser Gottesdienste anzumelden. Am Sonntag, 1. November, warten Mitglieder des Pastoralteams von 14 bis 16 Uhr an den Eingängen der Friedhöfe. Dort erhält laut Pressemitteilung jeder Besucher eine Kerze und ein Gebet, um ein Grab zu segnen und für die Verstorbenen zu beten.

Die Trauergruppe gestaltet außerdem einen Gottesdienst, der aufgenommen und ab Montag, 2. November, auf der Internetseite katholische-kirche-viernheim.de abrufbar sein wird. Dabei werden die Namen von Verstorbenen genannt und für jeden ein Licht entzündet. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 28.10.2020