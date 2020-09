Lichter gegen Brustkrebs

Viernheim.. Vor dem Viernheimer Rathaus werden am Donnerstag, 1. Oktober, von 9 bis12 Uhr, im Rahmen der Aktion Lucia 50 Lichter leuchten. Nach Angaben der städtischen Presse- und Informationsstelle stehen die Kerzen für 50 Frauen, die jeden Tag in Deutschland an Brustkrebs sterben. „So war es gestern und vorgestern, so wird es auch morgen und übermorgen sein, Tag für Tag. Für jede Frau, die täglich stirbt, wird an diesem Aktionstag ein Licht angezündet, überall in Deutschland, auch in Viernheim“, heißt es in der Mitteilung.

„Dunkles Kapitel“

Der Name Lucia bedeutet „Lichtträgerin“. Die Aktion Lucia soll laut Stadt mehr Licht in das „dunkle Kapitel Brustkrebs in Deutschland bringen. Mehr Licht in das Dunkel der Ursachenforschung, mehr Licht in die Früherkennung, mehr Licht in die Lücken der Versorgungskette, mehr Licht in den Sparkurs der Nachsorge und mehr Licht in das Krebsregister“. Alle Interessenten sind eingeladen, den Infostand vor dem Rathaus zu besuchen. Sie erhalten dort nähere Informationen.

Weitere Auskünfte gibt es beim Gleichstellungsbüro unter der Telefonnummer 06204/98 83 61 oder per E-Mail an gleichstellungsbuero@viernheim.de. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 29.09.2020